Tassisti di base e Orsa: "Subito presidi per garantire legalità"

"Ieri, il notaio, oggi il consigliere comunale: domani a chi toccherà? La settimana scorsa c'è stato un incontro sulla sicurezza con il prefetto di Napoli a cui hanno preso parte gli enti comunali: si è concordata l'adozione dei presidi fissi negli scali per arginare i disservizi ma dopo quasi una settimana ancora nulla è stato fatto". Così, in una nota, i direttivi dell'associazione Tassisti di Base e dell' Or.S.a./Taxi commentano quanto accaduto al consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais che, secondo quanto ha lui stesso riferito sulla stampa, è stato insultato e truffato da un tassista al molo Beverello.

"Le associazioni di categoria, insieme al prefetto, - si legge ancora nella nota - stanno cercando con tutte le forze una soluzione che garantisca la legalità. Non entriamo nel merito di quello che è accaduto al consigliere Paipais, a cui la parte sana della categoria porge la sua solidarietà, ma ribadiamo con convinzione che i presidi agli scali sono un' esigenza per garantire un servizio efficiente e professionale: la categoria professionale si sente abbandonata dalle istituzioni comunali".





