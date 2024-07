La Cappella Sansevero a Napoli aperta tutti i giorni ad agosto

Ad agosto il Museo Cappella Sansevero che custodisce il celebre Cristo Velato rimarrà aperto tutti i giorni, sette giorni su sette senza rispettare la consueta chiusura settimanale del martedì, dalle 9 alle 19, con prenotazione obbligatoria.

Nell'ottica dell'accessibilità si inserisce anche la recente sostituzione dei pannelli informativi all'interno del Museo.

Tutti i contenuti sono stati riscritti utilizzando un font dyslexia friendly che permette ai visitatori di acquisire le informazioni in maniera fluida. Il font ad alta leggibilità è un carattere tipografico che supera le barriere di lettura anche per chi è dislessico. Online anche una versione francese del sito web ufficiale https://www.museosansevero.it/fr.

Installato un nuovo impianto di climatizzazione, frutto di un lungo e accurato percorso di analisi e di una stretta collaborazione con la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, una novità che testimonia l'attenzione del museo per il miglioramento del comfort dei visitatori e della fruibilità, garantendo al contempo la tutela del prezioso patrimonio artistico custodito all'interno del gioiello barocco.



