Giovane ferito a Napoli con un colpo d'arma da fuoco all'addome

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in un agguato sul quale sta indagando la Polizia. Il fatto, secondo quanto ha riferito agli agenti, si è verificato nella notte a Napoli, in via Casanova. Si trovava a bordo di uno scooter quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, anch'egli a bordo di una moto che ha sparato un colpo d'arma da fuoco che lo ha raggiunto all'addome prima di allontanarsi. Il giovane si è poi recato all'ospedale di Frattammaggiore. Sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi.



