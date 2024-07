Sciopero Circumvesuviana, disagi per i turisti a Ercolano

Disagi, questa mattina, per turisti e pendolari delle linee Eav della Circumvesuviana a causa di uno sciopero aziendale proclamato dalle 8.25 alle 12.25. Alla stazione Circumvesuviana 'Ercolano Scavi' non pochi gruppi di turisti hanno appreso la notizia dello sciopero, comunicata anche con manifesti affissi alla biglietteria. Sul tabellone elettronico i treni diretti a Napoli, Torre Annunziata a Poggiomarino e Sorrento sono accompagnati dalla scritta 'Soppresso'. C'è chi era diretto a Napoli chi al mare a Sorrento come una coppia di italiani che ha preferito sostare all' esterno della stazione aspettando che terminasse lo sciopero, chi agli Scavi di Pompei e chi semplicemente ha deciso di cambiare il programma della giornata. Alcuni turisti hanno chiesto informazioni sulle mete del viaggio alla cooperativa Vesuvio's Express e a taxisti nel piazzale stazione. In difficoltà anche molti pendolari, tra cui lavoratori della domenica rimasti spiazzati dallo sciopero che era stato comunque annunciato.



