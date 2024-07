Incidente stradale nell'Avellinese, quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla Statale 7 nel territorio del comune di Pietradefusi, in provincia di Avellino.

Coinvolti un motociclista e i tre occupanti di un'auto in prossimità del bivio per la frazione di Dentecane. I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano: sul posto tre pattuglie di militari per gestire la viabilità e effettuare i rilievi necessari.



