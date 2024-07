Accoltellato allo sterno in un tentativo di rapina a Napoli

Un giovane di 19 anni, residente nel quartiere Mercato, è stato ferito con un'arma da punta e taglio nella notte a Napoli.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare - riferiscono i Carabinieri - pare che il giovane, mentre percorreva a bordo della propria moto via Giovanni Antonio Campano, sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che in un tentativo di rapina lo hanno colpito con un coltello allo sterno. Il giovane, portato nel pronto soccorso dell'ospedale Cto, è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Vomero intervenuti in ospedale e impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA