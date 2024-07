Galleria Toledo, la nuova stagione da Beckett agli Under 35

Oltre venticinque spettacoli di un teatro che si interroga sull'umanità e il suo tempo: presentata la stagione artistica 2024-2025 di Galleria Toledo di Napoli, teatro stabile d'innovazione. Dalla nuova drammaturgia ai linguaggi del futuro, ai classici fino alla musica. Tra le novità il Progetto Beckett di Laura Angiulli e Gabriele Frasca e il Cantiere Under 35 dedicato ai nuovi talenti del teatro, curato da Lorenza Pensato, Giulia Renzi e Silvia Migliozzi. La stagione, curata dalla fondatrice di Galleria Toledo, la regista e drammaturga Laura Angiulli con Giulia C.Renzi, spazia da "Personaecore" di Sandro Dionisio, Novecento di Alessandro Baricco nelle note di Fabrizio Bosso, il ritorno di Shakespeare con "Il mercante di Venezia" e "La tempesta" di Laura Angiulli e l'Orazio di Paolo Mazzarelli, la maternità di Chiara Lagani. E ancora i "senza nome" di Danio Manfredini, Pasolini riletto da Fabio Condemi, il "Delirio a due" di Elena Bucci e Marco Sgrosso, "Barbablù" nella rilettura di Stephane Ghislain Roussel e Alessandra D'Elia e il Cantiere Under 35 dedicato ai nuovi talenti del teatro. "Il centro nevralgico - spiega la co-curatrice della programmazione artistica Giulia C.Renzi - pare situarsi in quella scissione che separa l'individuo dalla società. Una lunga, e inesauribile, interrogazione sull'uomo e il suo tempo, un tempo che si compone di lunghe pause e feroci storture, che sente il peso del passato e l'insoddisfazione del presente. Un teatro fatto d'impasto di impulsi ed emozioni, rese esplicite, estreme, esemplari; senza che rinunci però a riconoscere nella società il suo specchio, poiché l'eroe si dilata sempre in spazi collettivi, in soggettività estesa, che dichiari con fermezza i bisogni essenziali del petto umano, il fine necessario per cui si agisce, che riveli fieramente le sue contraddizioni, i suoi limiti". La direzione organizzativa di Galleria Toledo è di Rosario Squillace, scenografo delle produzioni del teatro. Galleria Toledo è diretto da Laura Angiulli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA