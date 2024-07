Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un'area boschiva di Montemiletto, in provincia di Avellino. Dalle sterpaglie le fiamme, alimentate dal vento, hanno aggredito la macchia mediterranea e si sono propagate rapidamente fino a raggiungere anche una roulotte, senza nessuna persona a bordo, parcheggiata lungo il sentiero.Sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non si registrano persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA