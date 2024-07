"Counselor" senza titolo, denunciato 59enne di Avellino

Offriva prestazioni mediche di supporto e consulenza a persone in difficoltà personali o professionali ma anche con problemi psicologici, senza avere titolo professionale. I carabinieri del Nas di Salerno hanno denunciato un 59enne di Avellino per esercizio abusivo della professione di "counselor".

Numerosi i pazienti che si rivolgevano a lui per superare problemi e disagi specifici.

I militari hanno perquisito il suo studio acquisendo la documentazione relativa ai trattamenti dei pazienti. Sequestrato anche il suo cellulare. Ulteriori approfondimenti sono in corso per verificare la portata delle presunte attività professionali illegali e per individuare tutte le persone che si sono rivolte all'indagato.



