Cinema: Antonio Fuccillo nella commissione classificazione opere

Il prof. Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", è stato nominato, con decreto del Ministro della Cultura, componente della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, nella quota riservata ai giuristi. La Commissione opera quale organismo di controllo e verifica la corretta classificazione delle opere cinematografiche. Tale classificazione è volta ad assicurare, si sottolinea, "il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica".

Il prof. Antonio Fuccillo svolge anche la professione di notaio ed è direttore del centro di ricerca della 'Vanvitelli' - Osservatorio su Enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, ha diretto progetti e gruppi di ricerca, tenuto conferenze nazionali e internazionali, dedicando particolare attenzione alle problematiche connesse ai profili patrimoniali degli enti e delle organizzazioni non profit. "E' per me un onore far parte della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Il compito affidatoci - afferma Fuccillo - è particolarmente delicato e impone di bilanciare attentamente i diritti dei minori, assicurando loro un corretto sviluppo della personalità e della crescita psico-fisica, e la libertà di manifestazione del pensiero".



