Taxi illegali a Napoli: associazione, serve presidio agli scali

"Ormai siamo sull'orlo del baratro istituzionale: chiediamo da tempo presidi perpetui agli scali per garantire sicurezza alla nostra utenza, e il Comune risponde sempre con un nulla di fatto". Così, l'associazione Tassisti di Base commenta l'episodio avvenuto nel molo Beverello di Napoli, reso noto dalla stampa, dove cittadini, tra cui un noto professionista, e i turisti sono rimasti preda di angherie perpetrate da alcuni conducenti di taxi.

"Sono circa tre anni che poniamo le criticità negli scali aeroportuali, ferroviari e marittimi agli assessorati ai Trasporti e Legalità, - ricorda l'associazione - per cercare di arginare gli inconvenienti procurati da una minima parte malsana della nostra categoria" e "siamo ancora costretti a dare ulteriore disturbo all' illustrissimo prefetto Di Bari, chiedendo un incontro per cercare di sollecitare gli assessorati del Comune di Napoli a intervenire nell'immediato per cercare di arginare l'illegalità nel nostro settore".



