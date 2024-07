La Mehari di Giancarlo Siani dal Pan a Villa Bruno

La Mehari di Giancarlo Siani sara' trasferita dal Palazzo delle Arti di Napoli a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli). L' annuncio e' stato dato in un incontro alla Fondazione Pol.i.s.

dove e' stato firmato il protocollo d'intesa tra il presidente di Pol.i.s., don Tonino Palmese, e Giorgio Zinno, sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano. L' auto in cui fu ucciso il giovane giornalista, insieme alla Sala della Memoria, ha da tempo trovato collocazione definitiva al Pan. Ma, a causa dei lavori di ristrutturazione iniziati la scorsa primavera la sala è stata temporaneamente chiusa.

Dunque, la Regione Campania attraverso Pol. i.s. si e' attivata per trovare una nuova destinazione: la Sala verra' allestita a Villa Bruno, dimora settecentesca della citta' di San Giorgio a Cremano che promuove progetti di legalità e giustizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA