Sit in di Legambiente alla Linea 6, "Scusate il ritardo"

Si sono rifatti a un cult di Massimo Troisi come "Scusate il ritardo" gli attivisti di Legambiente che stamattina - striscioni in mano - hanno dato vita a un sit-in in piazza Municipio a Napoli davanti alle autorità presenti per l'inaugurazione delle nuove stazioni della linea 6 della metropolitana partenopea.

Sui cartelli le scritte "Non ci resta che inaugurare" o "Chi parte con Anm sa da cosa fugge ma non sa cosa lo aspetta" che, parafrasando frasi storiche dei film di Massimo Troisi, alludevano ai ritardi e al percorso ad ostacoli sofferti per completare la linea 6 della metropolitana che unisce Fuorigrotta con Piazza Municipio.

"Scusate il ritardo - commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - è quanto lo Stato dovrebbe dire a cittadini e pendolari per i tempi biblici per realizzare una linea metropolitana di 5,5 km. L'apertura di una nuova linea metropolitana è certamente una buona notizia, ma nel giorno in cui tutti esultano vogliamo accendere i riflettori sui tanti disservizi e sulle conseguenze che ogni giorno subiscono le migliaia di pendolari di Napoli e provincia. Disservizi che vengono pagati dai cittadini in termini sociali, economici e di salute. Vogliamo anche sottolineare la necessità di andare veloce per l'apertura di tutti i cantieri di opere utili come ferrovie, metropolitane, ciclovie. Mai più decenni di attesa per l'apertura di una metropolitana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA