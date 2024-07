Maltratta la moglie nell'Avellinese, allontanato da casa

Maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie: un uomo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stato allontanato dalla casa familiare poche ore dopo la presentazione della denuncia ai carabinieri da parte della donna. La Procura di Benevento ha ritenuto di intervenire d'urgenza con un proprio decreto in attesa del provvedimento del giudice, sussistendo fondati motivi per ritenere che potesse reiterare le sue condotte e mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica della donna.

Il provvedimento, notificato all'indagato dai carabinieri della locale compagnia, verrà sottoposto alla convalida del Gip del tribunale sannita.



