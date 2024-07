Carabinieri, il generale La Gala in visita ad Avellino

Visita del generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, neo comandante della Legione carabinieri "Campania" al comando provinciale dell'Arma di Avellino.

Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Domenico Albanese, all'alto ufficiale, che ha incontrato una rappresentanza di tutti i reparti che operano in provincia di Avellino, sono state illustrate le principali attività condotte dai reparti e le indagini in corso per il contrasto alla criminalità organizzata. La Gala si è poi intrattenuto con i militari incitandoli a non abbassare mai il livello di guardia e sottolineando l'importanza della funzione sociale svolta quotidianamente dai carabinieri.



