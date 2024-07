Auto in fiamme in autostrada, intervengono vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull'autostrada A1, nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere , in direzione Napoli, allertati da alcuni viaggiatori che vedevano uscire fumo e fiamme da un'automobile ferma ai bordi della strada.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito spento l'incendio che dalla parte anteriore del veicolo si era propagato pericolosamente lungo la scarpata adiacente l'autostrada, generando fumo denso che ha creato problemi alla circolazione.

Inoltre,i Vigili del Fuoco, hanno concluso l'installazione di due vasche mobili per il potenziamento del contrasto agli incendi boschivi. Le due vasche sono state installate nei comuni di Castel Morrone e Santa Maria a Vico e garantiscono un rifornimento idrico rispettivamente di 8000 e 16000 litri d'acqua ai mezzi aerei in caso di interventi per incendi boschivi.



