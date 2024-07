Tenta rapina a turisti, arrestato sull'Altopiano del Laceno

Li ha prima aggrediti e poi minacciati con un coltello per farsi consegnare il denaro.

Brutta avventura per una coppia di coniugi avellinesi in gita sull'Altopiano del Laceno conclusasi con l'arresto del rapinatore, un 30enne di Napoli già note alle forze dell'ordine.

Nel corso della rapina, avvenuta nei boschi che circondano l'Altopiano, è nata una colluttazione. Il marito della donna è rimasto lievemente ferito ad un braccio. Sua moglie ha allertato il 112; i militari hanno rintracciato il rapinatore che nel frattempo si era dato alla fuga. Il coltello è stato sequestrato e l'uomo trasferito in carcere ad Avellino.



