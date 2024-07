Quattro amici morti in incidente, autopsia per il guidatore

Si svolgerà giovedì presso l'ospedale "San Pio" di Benevento l'autopsia di Francesco Di Chiara, il ventenne di Frigento, in provincia di Avellino, morto in un incidente stradale insieme a tre suoi amici la notte scorsa nella frazione Passo di Mirabella del comune di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

Di Chiara, 20 anni, era alla guida dell'auto, una potente Mercedes Amg, che dopo un sorpasso, per evitare un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta, si è schiantata contro il muro che delimita un esercizio commerciale lungo la Statale 90 delle Puglie. Con lui hanno perso la vita sul colpo i coetanei Roy Ciampa e Mattia Ciminera, residenti a Sturno, e il 18enne Bilal Boussadra, giovane promessa del pugilato, residente nella frazione Calore di Mirabella Eclano.

Il pm della Procura di Benevento, Flavia Felaco, ha affidato l'incarico al medico legale Carmen Sementa. Per gli altri tre ragazzi è stato disposto soltanto l'esame esterno: le loro salme saranno restituite alle famiglie domani. I funerali di Bilal Moussadra, che aveva ottenuto la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni, si svolgeranno a Mirabella Eclano con rito musulmano: suo padre, venditore ambulante, e sua madre, da anni risiedono nel comune irpino.



