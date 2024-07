De Luca, Bagnoli? C'è chi fa le cerimonie e chi mette i soldi

"No, l'ho salutata come sapete, tutto tranquillo, non ci sono stati problemi particolari. Grande sobrietà. Diciamo che abbiamo mantenuto, se proprio dobbiamo fare un'osservazione, una coerenza rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti, c'è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Quindi ho voluto partecipare anche a questa bella cerimonia essendo il principale cacciatore di soldi". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto così a chi ha chiesto se ci fossero stati 'colpi bassi' durante i saluti con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le scintille di due mesi fa a Caivano.

"Lei pensa che io viva di inviti sui palchi? Mi hanno chiamato alla fine a celebrare l'arte e da questo punto di vista sono un poeta", ha aggiunto.

De Luca a Fitto,su Fsc non manca nulla

"Ho detto a Fitto che non manca più nulla per approvare l'accordo di coesione. Ci erano stati chiesti i Cup di alcuni progetti, gli ho detto che glieli abbiamo mandati già sabato, quindi non c'è più nulla da mandare. Ha detto che allora andremo avanti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo aver scambiato qualche battuta a Bagnoli con il ministro per la Coesione. I due sono incontrati brevemente sul palco dell'auditorium al termine della firma dell'intesa su Bagnoli. "Mi auguro che si concluda questo lungo calvario che abbiamo vissuto e che tiene bloccato tutto il comparto della cultura, dello spettacolo, le opere stradali che abbiamo previsto per i Comuni, le opere di assetto territoriale. Oggi si può aprire una pagina interessante", ha aggiunto.



