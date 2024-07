Bagnoli com'era, anche l'archivio storico torna alla città

Oltre 25.000 fotografie, 7.000 diapositive, 51 album, 44 pellicole cinematografiche, 23 nastri videomagnetici e migliaia di negativi a raccontare gli oltre 80 anni di attività dell'acciaieria con sede a Bagnoli, l'Italsider, su cui hanno preso il via, un anno fa, gli interventi di restauro, riordino, descrizione e digitalizzazione, resi possibili da uno stanziamento della Direzione Generale Archivi. E' il patrimonio preservato negli anni dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania che si appresta a restituirlo alla città. "Entro l'autunno del 2024, dopo circa 25 anni di chiusura e di abbandono, questo straordinario patrimonio documentario sarà restituito alla comunità", viene sottolineato.

Fonte insostituibile per lo studio dell'evoluzione tecnologica degli impianti, l'archivio conserva anche testimonianze uniche che documentano la vita degli operai e delle loro famiglie, le attività del dopolavoro, la vivacità degli asili e delle colonie estive. Ed è anche in questo scenario che guarda al passato che si colloca il protocollo firmato oggi su Bagnoli "che assicura - sottolinea la Soprintendenza - un nuovo futuro al comprensorio flegreo, con la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana dell'area".

"Da oltre tre anni - si legge in una nota - la Soprintendenza archivistica sta preservando il passato industriale dell'area, mettendo in sicurezza, in collaborazione con Fintecna e con il Commissariato straordinario, che hanno dimostrato dall'inizio della vicenda particolare sensibilità alla tematica e un atteggiamento sempre collaborativo, l'archivio storico dell'Ilva (5 km lineari) grazie a un progetto di ordinamento e inventariazione delle carte, e di digitalizzazione e metadatazione di oltre 35 mila fotografie, riferibili alla storia del più grande complesso siderurgico del Mezzogiorno".

L'archivio, inscatolato in 7.100 contenitori e trasferito in una sede idonea di lavorazione, è composto da documentazione di carattere tecnico e amministrativo prodotta nel corso degli anni e rispecchia le diverse modifiche societarie susseguitesi nel tempo: Italsider, italsider S.p.A., Nuova Italsider, Ilva S.p.a., Bagnoli S.p.A., Bagnolifutura S.p.A.

Sull'archivio, dalla fine del 2023, è in corso, grazie al supporto della Fintecna, sotto la vigilanza della Soprintendenza archivistica, le attività di ricognizione, schedatura e inventariazione, precedute dalla spolveratura e sanificazione dei materiali. Al suo interno riveste grandissima rilevanza il fondo videofotografico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA