Ischia Global, gran finale con le star da Gascon a Morrone

L'attrice spagnola Sofia Gascon (Global Breakout Actress of the Year Award), prima transgender ad essere premiata a Cannes, l'attore italiano Michele Morrone (Breakout Star of the Year) e Charles Finch (Global Player of the Year) sono stati tra i protagonisti del gala finale del 22esimo Ischia Global Film & Music svoltosi nella Baia del Regina Isabella di Lacco Ameno alla vigilia dell'ultima giornata di proiezioni.

Riconoscimenti sono stati consegnati anche a Giampaolo Morelli, 'principe nella commedia' nel nome di Carlo Vanzina (con il regista e attore napoletano hanno festeggiato l'autore Gianluca Ansanelli e Francesca Bergesio), ai britannici Vincent Riotta e Peter Webber, a Brigitte Nielson. Sul palco insieme al fondatore dell'evento, il produttore Pascal Vicedomini, Franco Nero per l'Accademia Internaionale Arte Ischia e l'Orchestra di Moreno Conficconi, Valeria Marini. Sostenuto dalla Dg cinema del MiC e dalla Regione Campania, il festival che ha proposto in una settimana 180 titoli nelle sale e sul web e richiamato nel golfo di Napoli circa 120 protagonisti del mondo dello spettacolo e della sua industria, è realizzato insieme a insieme a Riflessi, Givova, Vucano Buono, Rainbow, Caremar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA