Finisce gestione dell'antica Piscina Mirabilis a Bacoli

"Abbiamo immaginato tante volte questo momento pensandolo però lontano nel tempo e invece ci siamo. Con estremo dispiacere comunichiamo che da lunedì 15 luglio 2024 si conclude la nostra esperienza di gestione e valorizzazione della Piscina Mirabilis di Bacoli. Da quando l'8 giugno 2021 abbiamo finalmente riaperto il sito archeologico al pubblico, abbiamo sempre lavorato affinché la Piscina Mirabilis diventasse una delle mete culturali dei Campi Flegrei scelta da turisti italiani e internazionali". Così Anna Masuottolo, presidente dell'associazione StraMirabilis, annuncia oggi la fine della gestione e valorizzazione della Piscina Mirabilis, un sito archeologico romano che si trova nel comune di Bacoli, nell'area dei Campi Flegrei.

Costruita in età augustea a Miseno, sul lato nord-ovest del Golfo di Napoli, originariamente era una cisterna di acqua potabile: l'associazione temporanea di scopo aveva riaperto al pubblico il sito tre anni fa, raggiungendo risultati importanti in termini di valorizzazione e promozione culturale. Ora però l'esperienza dell'Ats StraMirabilis giunge al termine: "le motivazioni - si legge in una nota dell'associazione - sono da rintracciare nel nuovo Avviso pubblico promosso dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei finalizzato all'individuazione di operatori economici attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 per l'attivazione del partenariato speciale pubblico privato avente ad oggetto la valorizzazione di Piscina Mirabilis, Cento Camerelle e del punto ristoro nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia. A seguito di un'attenta valutazione sulla sostenibilità dell'impresa e alla luce delle condizioni previste dal nuovo avviso pubblico, StraMirabilis ha deciso di non partecipare". L'Ats non parteciperà "consapevole - spiega Masuottolo - che la valorizzazione di un bene culturale non puó prescindere dall'opera di coinvolgimento della comunità locale. Ed è per questo che abbiamo costruito relazioni e collaborato con numerose realtà presenti sul territorio flegreo, diventate anch'esse promotrici e protagoniste del processo di recupero e valorizzazione del sito. StraMirabilis si congeda ma questo non è un addio, è nostra intenzione continuare a valorizzare il territorio offrendo esperienze vere di comunità, ci rivediamo a settembre".

Nel comunicato l'associazione ricorda che dall'8 giugno 2021 al 12 luglio 2024, a visitare la Piscina Mirabilis sono stati in 68.700, nei tre giorni di apertura settimanali. Sono stati anni in cui il sito archeologico ha ritrovato il suo grande fascino sui turisti che possono esplorare e conoscere dalle guide l'enorme cisterna architettonica, costruita dagli antichi romani per inviare l'acqua alle numerose navi della flotta militare dell'Impero che venivano ormeggiate al porto di Miseno. La Piscina Mirabilis, generosamente donata in comodato d'uso gratuito a StraMirabilis dall'Istituto del Pio Monte della Misericordia e allestita in collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università Federico II, è diventata nel tempo la tappa culturale dei Campi Flegrei preferita da visitatori italiani e internazionali registrando vari record di ingressi.





