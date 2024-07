Napoli, Incontro Manfredi-De Laurentiis-Abodi su stadio Maradona

L'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per lo Sport finalizzato a individuare le modalità di ristrutturazione dello stadio Maradona: è stato questo l'oggetto dell'incontro, oggi pomeriggio, nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma, tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il ministro Andrea Abodi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Nei prossimi giorni, si fa sapere dal Comune, il ministro Abodi provvederà alla costruzione del tavolo.

"Ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere lo stadio Maradona moderno, efficiente, accessibile e sostenibile, secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni", sottolinea ancora il Comune.



