"Mare Azzurro", parte a Salerno il servizio spazzamare

Parte lunedì prossimo il servizio dello spazzamare a Salerno. Il progetto "Mare Azzurro" sarà operativo per sei giorni a settimana, nel tratto di litorale compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare della Baia.

Saranno gli stessi cittadini a poter segnalare criticità e problematiche al seguente numero tramite whatsapp 3473261419.

Durante la stagione estiva, lo spazzamare sarà in grado di raccogliere fino ad una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti, intercettando il materiale inquinante prima che lo stesso raggiunga gli arenili.

L'imbarcazione è stata acquistata con fondi della Camera di Commercio di Salerno e di Salerno Pulita Spa, società integralmente partecipata dal Comune di Salerno che, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il territorio della città di Salerno, si occupa anche della pulizia delle spiagge cittadine comunali.

Grazie ad un protocollo d'intesa anche con il Porto Marina d'Arechi e la Capitaneria di Porto, è stato possibile realizzare il progetto volto a salvaguardare l'ambiente marino e garantire la fruizione sicura e maggiormente confortevole delle spiagge del Comune di Salerno. La speciale imbarcazione, presentata stamane al Porto Marina d'Arechi, sarà utilizzata dalla Salerno Pulita mediante proprio personale dipendente, adeguatamente assistito e formato, provvedendo ad effettuare interventi quotidiani di pulizia e raccolta di idrocarburi allo scopo sia di ridurre l'inquinamento marino, sia di efficientare la pulizia degli arenili, sia di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente.

Il servizio sarà operativo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 07.50 alle 13.10; venerdì, sabato e domenica dalle ore 8 alle 16.



