Manfredi, Anm trasporta 40% in Campania,la Regione dia più fondi

"Dalla Regione Campania ci aspettiamo 6 milioni sui 10 che servono sulla Linea 6 ogni anno.

Noi mettiamo 4 milioni, e dalla Regione ci aspettiamo sempre fondi, visto che trasportiamo con Anm quasi il 40% dei viaggiatori della Regione in generale". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso della presentazione della riapertura della Linea 6 della metropolitana di Napoli, dal 16 luglio, da Piazza Municipio a Fuorigrotta.

"Noi non abbiamo molti fondi ora - ha detto Manfredi - e malgrado questo Anm fa grandi sforzi. E' anche anomalo che il Comune metta tanti soldi, quante persone non di Napoli prendono la metropolitana? I fondi dovrebbero essere tutti prelevati dal fondo nazionale ripartito in via regionale. Noi facciamo tutto il possibile ma con più soldi potremmo fare più prolungamenti serali e avere più viaggiatori. Il nostro sogno è che tutte le sere chiudiamo alle 2 di notte".

Parlando del servizio di Anm, Manfredi sottolinea che "il trasporto pubblico di massa viene finanziato dai biglietti fino al 25-30%, considerando che abbiamo un biglietto non molto caro e che cerchiamo di tenerlo a questo prezzo. Se andate a Londra, dove non c'è contributo pubblico, una tratta della metro costa 8 sterline che è il costo reale. Per potenziare il servizio abbiamo quindi bisogno di maggiori risorse, resta il problema dei contributi nazionali e come Anci abbiamo chiesto maggiori fondi per aumentare il trasporto del ferro. Poi c'è il problema della ripartizione regionale, con un ulteriore aggravio sulla riapertura della Linea 6 che è di circa 10 milioni". "Oggi - ha proseguito -il Comune di Napoli dà 50 milioni ad Anm prendendoli dal bilancio, abbiamo quest'anno aumentato da 48 a 50 milioni vedendo la riattivazione della linea 6 ma abbiamo bisogno di maggiori risorse dal fondo regionale su cui viene ripartito il fondo nazionale. Quest'anno sappiamo che la Regione avrà 3 milioni in più e vogliamo quindi per il prossimo anno 3 milioni in più per Anm. Sappiamo che la parte maggiore di persone sui mezzi pubblici prende la Anm che aumenta i viaggiatori perché i treni passano e funzionano, se il treno non passa con regolarità il viaggiatore non lo prende più. Lo si vede dal servizio ora migliore della Linea 1 che ha portato a un aumento dei passeggeri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA