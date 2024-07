Bagnoli: De Luca, da Meloni mi aspetto che dica grazie

"Lunedì arriva a Bagnoli il presidente del Consiglio Meloni per siglare l'accordo per la riqualificazione di Bagnoli che sarà finanziata con i soldi del Programma di Coesione destinati alla Campania, 1,2 miliardi di euro. Non so cosa dire... Spero che l'on. Meloni dica almeno un grazie alla Regione Campania per quel miliardo e duecento milioni". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento settimanale sui social in vista della visita del premier in programma lunedì per la firma dell'accordo per Bagnoli.

"Fitto - ha sottolineato De Luca - dice che sono fondi del bilancio nazionale e vorrei vedere.... Ma con quei soldi avevamo previsto di pensare tutta una serie di opere nei comuni della Campania che adesso resteranno al palo".

"Benissimo - prosegue De Luca - abbiamo accettato anche questo, nessun problema, pur di firmare il Programma di coesione e invece ci chiedono altri passaggi coi ministeri. E allora perché non si firma l'accordo di coesione sottoponendo Campania, Sardegna e Puglia a procedure non utilizzate per le altre regioni?".



