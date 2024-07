Sanzioni a casa di riposo a Nusco

Contestate varie sanzioni amministrative a una casa di accoglienza per anziani di Nusco, in provincia di Avellino, gestita da una società cooperativa. I carabinieri di Montella, insieme ai militari del Nas di Salerno, hanno riscontrato irregolarità sanitarie, strutturali e funzionali.

In alcune camere mancavano la vasca da bagno per disabili e in prossimità di alcuni posti letto non era stato installato il campanello acustico di chiamata. Ai gestori è stato prescritto di nominare un coordinatore responsabile della struttura e di esibire la valutazione individuale sullo stato di salute degli ospiti.



