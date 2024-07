Salute a Capri, Asl apre un tavolo di confronto permanente

«Quando c'è in ballo la salute della gente si deve essere determinati e concreti. L'isola di Capri ha una giustificata fiducia verso la Asl e noi dobbiamo fare in modo tale che questo sentimento si consolidi sempre di più». Così Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro, ha commentato la seduta del Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell'isola di Capri, convocato dall'Azienda Sanitaria per fare il punto su quanto programmato o già concretizzato rispetto a quanto avviato in termini di programmazione e pianificazione fin dal 2019.

«Come direttore generale ho sempre ritenuto la strada del confronto, leale e trasparente, la migliore possibile - ha aggiunto Verdoliva - per questo ho convocato il Tavolo come un segnale tangibile dell'attenzione che la Asl ha nei confronti di tutti i cittadini. Se ci sono criticità siamo i primi a volerle affrontare e sono soddisfatto del clima di grande collaborazione che ha animato questo incontro di oggi, anche grazie alla concretezza con la quale sono intervenute le amministrazioni comunali".

Il Tavolo intende facilitare e velocizzare l'acquisizione di esigenze, osservazioni e proposte necessarie a permettere una programmazione concreta e, ove possibile, condivisa. Oltre al sindaco di Capri Paolo Falco e all'assessore Manuela Schiano, delegata dal sindaco di Anacapri, hanno preso parte i responsabili di tutte le articolazioni sanitarie impegnate a Capri.

Molti i cantieri già avviati, dai lavori in corso per la Casa della Comunità e per la Centrale Operativa Territoriale che sarà in attività entro la primavera prossima, alla ristrutturazione del Capilupi. I rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno posto l'attenzione su alcuni temi, come l'organizzazione funzionale del Capilupi, indicando una serie di criticità sulle quali l'Azienda si è impegnata per soluzioni a breve e medio termiine. Confermata anche la campagna "I Sabato dello Screening" nel corso della quale sarà possibile eseguire - senza prenotazione e gratuitamente - mappature dei nei, pap test, mammografie, screening del tumore del colonretto, spirometrie, visite cardiologiche, visite dermatologiche (previste date nel mese di settembre). Il sindaco di Capri, Paolo Falco, esprime «soddisfazione per il Tavolo, perché raggiunge risultati e permette la partecipazione attiva e concreta di tanti attori co-protagonisti. Condividiamo - prosegue il primo cittadino - l'impostazione del Tavolo perché apprezziamo risultati concreti e chiediamo costanza in questa metodologia. Lavoreremo in maniera sinergica con l'ASL Napoli 1 Centro per garantire ai capresi, innanzitutto, il diritto alla salute. Siamo soddisfatti dell'attenzione concreta ottenuta dall'ASL Napoli1 Centro». Soddisfatto anche il delegato del sindaco del Comune di Anacapri Manuela Schiano: «Riteniamo fondamentale la sinergia tra ASL e Enti Locali per tutelare e garantire i bisogni di salute dell'Isola di Capri e mi associo nel chiedere costanza in questa metodologia e concretezza nelle risposte".



