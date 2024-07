Rogo in casa, vigili salvano due ragazzi, sei fuggono in strada

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte a Curti, nel Casertano, per un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile, in cui viveva una famiglia di nazionalità tunisino-egiziana con otto ragazzini: di questi sei, alla vista delle fiamme, sono riusciti a scappare in strada, mentre altri due sono scappati sul tetto del palazzo, e sono stati salvati dai pompieri con l'ausilio di un'autoscala, giunta dalla sede centrale del Comando.

La squadra dei vigili del fuoco di Caserta ha tratto in salvo anche i genitori dei ragazzi e ha lavorato con velocità per evitare che le fiamme, che già aveva coinvolto parte dell'appartamento, si propagassero alle abitazioni vicine.





