Manfredi, tagliare ai Comuni significa ridurre i servizi

"I Comuni non possono avere tagli, ma purtroppo erano già stati introdotti e ci saranno. Tagliare ai Comuni significa ridurre i servizi ed è un problema che riguarda tutti i Comuni italiani del Nord, del Centro e del Sud". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla notizia sul taglio di 250 milioni di euro ai Comuni emersa in Commissione Bilancio a Montecitorio.

Manfredi ha evidenziato che i Comuni italiani "hanno già dato tanto alla finanza pubblica, hanno ridotto enormemente il peso sulla finanza pubblica, hanno fortemente ridotto l'indebitamento" ed ha ricordato altresì che "c'è stata anche una discussione portata dall'Anci e dal presidente Decaro sulla necessità di contrastare questi tagli". "Questa - ha sottolineato - è una posizione unitaria e adesso che dovremmo affrontare l'applicazione del nuovo Patto di stabilità questo è tema che sarà al centro della discussione tra Anci e Governo nazionale".



