Imprese, un protocollo contro le infiltrazioni criminali

Prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali che limitano la libertà economica delle imprese. E' l'obiettivo del protocollo per la legalità e la sicurezza è stato firmato, questa mattina, a Palazzo di Governo dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal procuratore capo Nicola Gratteri, e da Enrico Inferrera, presiente Confartigianato Imprese Napoli. Un ulteriore passo per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e imprese. Confartigianato Imprese di Napoli - si evidenzia nel protocollo - si impegna, tra l'altro, a promuovere un contesto nel quale gli imprenditori possano operare serenamente e in sicurezza, secondo principi etici e ispirati alla responsabilità sociale d'impresa, attraverso iniziative istituzionali, formative, culturali, sociali, di comunicazione finalizzate a diffondere la cultura della denuncia di fenomeni estorsivi e illegali, quali concussione, corruzione, contraffazione, lavoro nero, evasione fiscale.

"Sono convinto - ha detto di Bari - del fatto che, quanto più questi atti sono nella piena consapevolezza di chi li deve attuare e in questo caso tutte le aziende facenti capo a Confartigianato ma non solo, questa consapevolezza ci induce a ritenere che l'asticella della legalità si alza sempre di più".

"Il senso di questo protocollo - ha sottolineato Gratteri - è far capire a commercianti e imprenditori che non ci sono alibi: se volete denunciare, se ci ritenete credibili, noi siamo pronti ad ascoltarvi come ho fatto quando ero a Reggio Calabria, a Catanzaro, ora a Napoli".

Ha parlato di 'punto di partenza' di una collaborazione che deve essere 'assidua' e 'sistematica' il presidente di Confartigianato Inferrera: "Spesso il piccolo imprenditore ha la sensazione di sentirsi un po' solo invece noi vogliamo capovolgere questa sensazione e farlo sentire all'interno di un sistema dove può raccontare le cose che gli accadono e può denunciare, nell'ipotesi che si verifichi qualcosa di illegale.

Vogliamo che le nostre imprese facciano parte di quel mondo della legalità e dell'impegno intenso".

Al tavolo anche Marco Granelli, Presidente Nazionale Confartigianato che ha concluso: "Il protocollo che andiamo a siglare rappresenta una buona prassi che vorremmo estendere a tutto il territorio nazionale. Come organizzazione economica vogliamo dare un messaggio, testimoniare l'impegno che oggi le organizzazioni economiche debbono avere e mettere in campo insieme alle istituzioni. Quindi, una maggiore integrazione per far fronte all'illegalità diffusa". (ANSA)

