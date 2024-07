Garrone, Sastri, Dell'Anna premiati a Ischia Global

Matteo Garrone, 'Premio Ischia Truman Capote', con il suo 'Io capitano' nominato agli Oscar e Lina Sastri 'Cult Movie of the Year Award' per l' esordio alla regia con 'La casa di Ninetta', protagonisti al 22esimo Global Film &Music Festival nella tappa di Casamicicola. L'happening prodotto da Pascal Vicedomini (fino al 14 luglio) e sostenuto dalla Dg cinema del Mic e dalla Regione Campania sta coinvolgendo tutte le più belle località dell'isola verde con proiezioni e incontri.

Premiate anche le giovani Beatrice Vendramin e la 'star del futuro' Eva Cela (lanciata da Supersex , la serie sula vita di Rocco Siffredi di Netflix). Produttrice dell'anno è l'inglese Celine Rattray, riconoscimento anche a Raffaella De Laurentiis.

All'attrice Cristiana Dell'Anna, che ha cinque titoli italiani in uscita ed è nel cast del film internazionale 'The Panic' con Malcom Mac Dowell assegnato l'Art Award. Per 'La casa di Ninetta' , il film che la Sastri ha dedicato a sua madre proiettato con grande successo a Forio, riconoscimento per le musiche del maestro Adriano Pennino. Sul palco delle premiazioni anche il regista cult irlandese Jim Sheridan, il presidente onorario del festival Tony Renis. Intanto sull'isola ospiti del Global Festival continuamo a sbarcare protagonisti del mondo dello spettacolo da Arisa a Jerry Calà.

Domani in prima assoluta al cinema Excelsior di Ischia Porto (ore 21,00) 'Celebrity Wines' di Esmeralda Spadea sul rapporto tra il vino, l'Italia e le celebrità.



