De Luca, bene che Webuild faccia formazione ai nostri giovani

"Il tema del lavoro è uno dei due o tre temi fondamentali dell'azione del governo regionale, da quando abbiamo cominciato con il concorsone regionale che ha dato un posto a migliaia di giovani e oggi abbiamo una grande impresa, Webuild, che si preoccupa di fare la formazione dei nostri giovani".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la firma con l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, del protocollo di intesa sui corsi per i giovani che il gruppo prepara per poi assumere.

De Luca ha sottolineato che Webuild "è impegnata in cantieri importanti in Campania, dalla metropolitana, all'alta velocità sulla Napoli-Bari e mi auguro anche sui sistemi idrici. Abbiamo grandi programmi per infrastrutture nel campo stradale, ferroviario, dei sistemi idrici, appunto, della rete ospedaliera. Quel modello che abbiamo oggi illustrato è davvero una cosa straordinaria, un modello per l'Italia. Una grande impresa si preoccupa di fare la formazione dei giovani, per poterli trovare pronti quando entreranno nei cantieri: questo è un tema decisivo perchè a volte ci sono le risorse, si fanno le gare, ma non si trova il personale. Qui abbiamo avuto una scelta illuminata da parte di Webuild, si formano centinaia di ragazzi, formazione di base, ma anche specialistica, e quindi possiamo stare tranquilli che su questi cantieri troveremo tutto il personale formato e condizioni di sicurezza nel lavoro che spesso non sono garantiti in maniera adeguata. Si apre una pagina interessante".



