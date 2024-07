Ue, 'cavolfiore della Piana del Sele diventa prodotto Igp'

La Commissione Ue ha dato via libera all'inserimento nel registro delle Indicazioni Geografiche Tipiche (Igp) del cavolfiore della Piana del Sele, prodotto in provincia di Salerno. "La qualità riconoscibile del cavolfiore della Piana del Sele e le sue caratteristiche distintive sono dovute soprattutto alle peculiarità ambientali presenti solo nell'area di coltivazione. I terreni agricoli presentano uno spesso strato di topsoil vulcanico e alluvionale, formatosi in seguito alle numerose eruzioni del Vesuvio e all'azione alluvionale del Sele e degli altri fiumi di superficie che attraversano la zona", spiega la Commissione, concludendo: "il risultato sono terreni ricchi di macro e microelementi che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche in termini di compattezza, adattamento alle diverse condizioni di cottura e sapore".



