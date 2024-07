Tavolo in prefettura Napoli su sciopero Eav

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta nel pomeriggio in prefettura una riunione sullo sciopero proclamato dall'Orsa Trasporti per il personale viaggiante di Eav per il prossimo 21 luglio.

Alla riunione sono intervenuti il direttore del personale dell'Eav, nonché rappresentanti dell'organizzazione sindacale Orsa Trasporti.

Nel corso della riunione, si legge in una nota della prefettura, "le parti hanno chiarito le proprie posizioni in ordine alle vertenze oggetto della proclamazione di sciopero.

L'Organizzazione sindacale, su sollecitazione della Prefettura, ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre la durata dello sciopero a sole 4 ore, dalle ore 8,25 alle ore 12,25. Su richiesta dell'Eav, si è concordato di proseguire la discussione presso la prefettura, al fine di trovare une linea conciliativa nell'auspicio di una revoca o una sospensione dello sciopero".

A questo fine la prefettura, "con l'auspicio di una soluzione positiva alla vertenza, ha convocato un'ulteriore riunione per il giorno 11 luglio alle ore 15:00".



