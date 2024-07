Sbarra, abrogare autonomia con referendum? 'E' una grande bugia'

"Chi dice genericamente che bisogna abrogare l'autonomia per referendum racconta una grande bugia perché è un principio della Costituzione italiana. L'autonomia differenziata rimane un principio costituzionale, inserita con la riforma del Titolo V nel 2001, il tema è come si attua. Per la Cisl serve se rafforza l'unità e la coesione nazionale. Ecco perché per noi preliminarmente, prima di avviare qualsiasi forma di attuazione o di firmare intese tra Stato e Regioni, vanno definiti e finanziati i Lep". Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dei lavori del Consiglio generale della Cisl Napoli, all'indomani del voto del Consiglio regionale della Campania che chiede il referendum sull'autonomia.

Secondo Sbarra, prima di ogni attuazione, inoltre "va attivato un fondo nazionale di perequazione fiscale e finanziaria per sostenere le regioni in difficoltà, va superato il concetto della spesa storica in cambio dei fabbisogni standard, va attivato un processo di forte responsabilizzazione delle classi dirigenti locali per rendere i servizi più efficaci ed efficienti e va attivato un percorso di vera partecipazione non solo fra le forze parlamentari, ma anche nel rapporto con le istituzioni locali e con le parti sociali". Per il segretario generale della Cisl, "questo disegno di legge Calderoli può ancora essere migliorato nella prospettiva di rafforzare l'unità e la coesione nazionale".



