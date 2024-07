Manfredi, referendum sull'autonomia è la strada giusta

"E' una strada giusta perché io penso che sia molto importante far esprimere i cittadini, coinvolgerli in questa valutazione perché si tratta di una norma che impatta non solo sugli assetti istituzionali ma anche su quelli che sono gli aspetti della vita quotidiana delle persone". Così si è espresso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani del voto del Consiglio regionale della Campania sulla richiesta di referendum per chiedere l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata.

"Credo che dobbiamo spingere i cittadini a firmare per l'indizione del referendum - ha aggiunto il sindaco - ma non credo che ci saranno problemi nella raccolta delle firme. Il vero tema sarà poi il raggiungimento del quorum perché sappiamo che negli ultimi anni ogni volta è stato sempre molto difficile e il quorum è stato raggiunto solamente in un caso". Manfredi ha altresì evidenziato che "indubbiamente la strada per il federalismo è partita da una norma che è stata approvata da un governo di centrosinistra, una norma che è stata troppo affrettata e che ha aperto la strada a un regionalismo che spesso non riesce ad essere efficace ed efficiente. Questa è una riflessione di tipo politico che sicuramente va fatta, ma in questo momento dobbiamo affrontare il tema di oggi e quindi invitare i cittadini a partecipare alla decisione".



