De Luca, nuova verifica su Fsc erronea e immotivata

Il Fsc per la Campania "inizialmente era di 5,2 miliardi di euro, ma ora è stato ridotto a causa di fondi che il governo ha deciso di usare per fini da loro decisi e che noi abbiamo accettato. Il 4 luglio l'Autorità di gestione ha quindi comunicato che è stata fatta la diminuzione del nostro fondo a 4,1 miliardi, ma il 5 luglio Fitto ci ha risposto che la nuova proposta della Regione cambia i programmi e deve essere verificata. Insomma, noi abbiamo recepito tutte le loro richieste e adesso ci dicono che bisogna rifare il confronto sui cambiamenti chiesti dal ministero? La mia risposta è stata che non abbiamo fatto una nuova proposta, ma abbiamo solo risposto alle richieste del ministero stesso e che la nuova verifica è erronea e immotivata. E così siamo ad oggi, dopo un anno. Qualcuno ci consiglia di fare un dialogo, voi che fareste al posto mio?". Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ricorda alcuni dei tanti progetti per i quali è essenziale lo sblocco dei fondi Fsc.

Tra gli altri stanziamenti il governatore ha indicato i 50 milioni necessari per concludere i lavori allo stadio Collana, 20 milioni per l'ampliamento del Palazzo Donnaregina che ospita il Museo Madre, 47 milioni per l'estensione della metropolitana di Napoli fino all'aeroporto di Capodichino, 73 milioni per l'impermealizzazione della Galleria Poggioreale e la nuova stazione, 10 milioni per la sistemazione esterna della stazione al Centro Direzionale, 200 milioni per la riqualificazione di Napoli Est e il Parco dell'area, 12 milioni per il nuovo ospedale pediatrico Santobono, 20 milioni per la riqualificazione dell'Azienda ospedaliera dei Colli, 83 milioni per consolidamento e restauro dell'ospedale degli Incurabili, 50 milioni per la ristrutturazione dell'ospedale Cardarelli, 3 milioni per il polo socio-sanitario di Ponticelli nell'ex cinema Rivoli.



