Crisi idrica, a Capri il prefetto incontra sindaci e tecnici

Bisogna avere un piano B per Capri e nuove tecnologie ma soprattutto evitare gli sprechi di acqua.

Sono stati questi, in sintesi, i temi trattati dal prefetto di Napoli Michele di Bari nell'incontro sull'isola con i sindaci di Capri e Anacapri Paolo Falco e Franco Cerrotta, ed i tecnici della Gori.

"Dopo diverse riunioni in prefettura, ho riunito quest'oggi presso l'isola di Capri un tavolo tecnico per scongiurare eventuali emergenze idriche a seguito degli eventi di fine giugno. È emerso - spiega di Bari - che la soluzione che garantirà in futuro cittadini e turisti di Capri è quella strutturale, che prevede il raddoppio della condotta che oggi porta l'acqua da Castellammare di Stabia all'isola: un'opera già finanziata per 35 milioni di euro e che necessita di 40 mesi per la sua realizzazione".

"Naturalmente, in attesa di questa importante infrastruttura bisogna garantire la quotidianità del servizio all'isola di Capri, importante non solo per i cittadini ma anche per l'immagine positiva del nostro paese di cui l'isola è portatrice. Avevo chiesto un piano di emergenza che fosse all'altezza di eventuali interruzioni del servizio. Oggi, la Gori ha presentato un piano dettagliato che si articola in cinque punti: una o due navi cisterna per garantire l'approvvigionamento quotidiano attivabili da settembre, venti autobotti nell'immediatezza, un centro di coordinamento per le emergenze e i disservizi, uno stoccaggio di acqua potabile e, infine, un adeguato piano per garantire la fornitura alle cosiddette utenze sensibili (scuole, ospedali, etc.). Il tutto va raccordato con i provvedimenti che i sindaci di Capri e Anacapri devono adottare per una pianificazione e razionalizzazione dei consumi idrici. Quindi, in caso di emergenza, l'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per scopi potabili o igienico/sanitari".

"Nel caso dell'emergenza di fine giugno devo rilevare che c'è stata una rilevante responsabilità collettiva che continuerò a monitorare passo dopo passo.

Resta da approfondire l'ipotesi strutturale dell'installazione di un dissalatore: progetto complesso e molto costoso che avrà bisogno di opportune verifiche sia da un punto di vista tecnico, ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico e, infine, per i suoi alti costi dovuti anche ai rilevanti consumi energetici.

Dopo i necessari approfondimenti, organizzeremo un incontro ad hoc in prefettura. Alla Gori ora la responsabilità per l'adozione delle misure proposte nel minor tempo possibile", conclude il prefetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA