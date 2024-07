Casamicciola, partono le delocalizzazioni post sisma

Parte ufficialmente a Casamicciola la fase delle delocalizzazioni per i proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 2017 con le prime due approvate definitivamente: una per un albergo di 1.100 metri quadrati e l'altra per una abitazione civile di 130 metri di superficie, entrambi a piazza Maio.

Sulle delocalizzazioni oggi il commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini ha firmato la circolare contenente ulteriori indicazioni operative e chiarimenti sulle procedure connesse alle istanze dei cittadini per la delocalizzazione, nonché per facilitare la velocità dei procedimenti amministrativi correlati. Nella circolare vengono inoltre esplicate le modalità di acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime successive alle attività di demolizione. Chiarimenti, infine, vengono dati nella circolare anche per le cosiddette delocalizzazioni parziali, nell'ipotesi in cui nell'ambito di edifici di proprietà di più soggetti nello stesso stabile o di più edifici di un aggregato edilizio appartenenti ad un unico proprietario, si assumano decisioni diverse in ordine al procedimento amministrativo da seguire tra delocalizzazione e ricostruzione.

Per i primi due edifici delocalizzati la conferenza speciale dei servizi ne ha approvato il progetto di demolizione e gli immobili non saranno ricostruiti in loco ma i proprietari riceveranno un contributo definitivo per acquistarne altri equivalenti, già individuati sull'isola.

Entro il 31 luglio infine scadranno i termini per richiedere l'assegnazione in proprietà di abitazioni equivalenti all'edificio danneggiato dalle calamità naturali qualora non si riuscissero a trovare sull'isola immobili legittimi da acquistare sul mercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA