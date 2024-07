Protezione Civile Brusciano, formazione per defibrillatore

Formazione: il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Brusciano che oggi ha effettuato il training teorico e pratico fondamentale per conseguire l'abilitazione all'esecuzione del defibrillatore semi-automatico.

Questo step formativo suggella la preparazione in campo sanitario dei volontari, che saranno chiamati a costituire la squadra di risposta alle emergenze sanitarie locali, regionali e nazionali, essendo stati iscritti da pochi giorni al n. 554 dell'elenco della Regione Campania di Protezione Civile.

In programma ci saranno ulteriori momenti addestrativi per contestualizzare la formazione appresa, in scenari ad alto rischio, terremoti, evacuazioni, eventi a massiccio afflusso.

Il gruppo comunale da settembre potrà quindi iniziare la formazione ambito antincendio, al fine di completare la formazione tecnico-professionale per il raggiungimento della capacità operativa.

Tale formazione è stata possibile grazie alla donazione del training da parte dell'azienda Cml Vesuvio di Nola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA