Vigili Fuoco, a Caserta test per attrezzature incidenti e roghi

Un'esercitazione pratica per testare l'efficacia e l'efficienza di nuove attrezzature dedicate allo spegnimento degli incendi e agli interventi per incidenti stradali si è svolta al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta.

Organizzata e presieduta dal comandante provinciale Paolo Massimi, l'esercitazione ha visto i Vigili del Fuoco testare nuovi divaricatori, seghe e cesoie elettriche a batterie ricaricabili; si tratta di attrezzature particolarmente utili in caso di soccorso per creare accessi tra le lamiere delle auto incidentate, che sono dotate di lame ad alta resistenza e di batterie che garantiscono una lunga autonomia di lavoro.

Sono stati inoltre testati nuovi sistemi per l'estinzione degli incendi ad alta efficienza, specificamente progettati per spegnere rapidamente fuochi che coinvolgono materiali facilmente infiammabili. Questi sistemi, che utilizzano una combinazione di acqua e schiuma, permettono di ridurre il consumo d'acqua e di aumentare l'efficacia dell'intervento.

All'esercitazione ha presenziato anche il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania Emanuele Franculli, oltre a tutte le autorità civili e militari della provincia.

L'esercitazione si è conclusa con successo, dimostrando l'efficacia e l'efficienza delle nuove attrezzature e l'alto livello di preparazione dei Vigili del Fuoco di Caserta. Le nuove attrezzature saranno presto operative e contribuiranno a migliorare ulteriormente la capacità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di intervenire in caso di emergenza.

"L'esercitazione svolta - ha detto il Comandante Provinciale Paolo Massimi - è un esempio concreto dell'impegno dei Vigili del Fuoco di Caserta per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Comando provinciale è costantemente impegnato nella formazione del personale e nell'aggiornamento delle attrezzature, per essere sempre pronto ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza".



