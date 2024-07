A Napoli nasce 'Bella mbriana', rete comune dei professionisti

Riunire intorno a un tavolo di business eccellenze professionali napoletane e campane con la dichiarata finalità di massimizzare il proprio fatturato e creare nuove opportunità: ecco il progetto "Bella 'Mbriana", ultimo nato della Business Network International, che si nutre della condivisione di reti e di competenze specifiche e ha visto la luce al NapHub a Napoli, alla Riviera di Chiaia, alla presenza di oltre 150 invitati. Il lancio della rete ha presentato l'intera progettualità avviando subito il dialogo tra professionisti con tavoli di confronto e di business. Il nome scelto si basa sul brano di Pino Daniele che narrava la tradizione partenopea di uno spirito che unisce i parenti che vivono insieme, favorendo la loro condivisione.

"Nel nostro progetto - spoegano Francesca D'Avino e Giorgio Bruno, promotori e fondatori di "Bella 'Mbriana" - abbiamo coinvolto professionisti e imprenditori che intendono cambiare il modo di fare business. L'individualismo è il passato, il futuro è una nuova dimensione collaborativa e non competitiva.

La condivisione di idee e ambizioni sono la base per poter realizzare qualcosa di innovativo e di entusiasmante. Quindi noi coordiniamo vari professionisti e imprenditori che fanno della relazione interpersonale la leva fondamentale per lo sviluppo di un sano business verso risultati comuni e condivisi". Il progetto lanciato è il primo capitolo di networking del Sud Italia della famiglia BNI (Business Network International) che riunisce a Napoli le eccellenze professionali della Regione per l'inaugurazione avvenuta in una serata-evento incentrata anche sul primo momento di lavoro dedicato al networking "one to one".

"Bella'Mbriana" riunisce eccellenze professionali campane con la dichiarata finalità di massimizzare il proprio fatturato e creare nuove opportunità di lavoro. Un'idea lungimirante che si nutre della condivisione di reti e competenze specifiche e che da ieri ha messo radici a Napoli, dotandola di nuove e ambiziose sfumature di business. In pratica ci si riunisce a tavoli dove tutti conoscono tutti, dialogando, cercando di dare e di ottenere risposte alle proprie esigenze di lavoro: un progetto che già in altri Paesi rappresenta la nuova frontiera del business e che da qualche tempo si sta sviluppando anche in Italia. "In un'epoca di connessioni sempre più veloci e distratte - hanno precisato Francesca D'Avino e Giorgio Bruno - faremo della relazione interpersonale la leva fondamentale per lo sviluppo di un sano business. Stiamo assistendo infatti a una vera e propria trasformazione propositiva delle sinergie professionali: ci lasciamo alle spalle l'individualismo più sfrenato per approdare ad una dimensione collaborativa e non competitiva, dove tutti viaggiano verso la direzione dei risultati comuni e condivisi e oggi siamo fieramente in controtendenza: in un mondo proiettato verso la standardizzazione e l'automatizzazione dei processi, abbiamo deciso di puntare sugli uomini, sulle peculiarità che rendono unici i singoli, sull'unione rispettosa e ambiziosa di menti e di intenti. Ed è questo che meglio rappresenta 'Bella'Mbriana', cioè l'incontro tra realtà aziendali, pensatori e professionisti che vedono nella condivisione delle rispettive idee, delle proprie e più recondite ambizioni e progettualità, non un limite, ma un incredibile volano alla realizzazione di quel qualcosa in grado di lasciare il segno".



