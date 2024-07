Il prefetto di Avellino incontra i nuovi sindaci

Il prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, ha incontrato i 42 sindaci eletti in provincia di Avellino nelle elezioni del 9 e 10 giugno scorsi. Il rappresentante di Governo ha rivolto agli amministratori l'augurio di un proficuo lavoro al servizio delle comunità ricordando che ai sindaci "spetta la funzione strategica di interpretare i bisogni e la capacità di intercettare i disagi".

Il Prefetto ha anche sottolineato l'esigenza di una comunicazione con gli enti locali "costante e correlata non soltanto per la condiisione degli interventi di emergenza, ma anche nella fase ordinaria". Affrontati anche i temi della sicurezza pubblica, da incrementare anche "attraverso il rafforzamento delle sinergie, a cominciare dai protocolli di sicurezza urbana integrata e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza".



