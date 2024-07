Controlli della Finanza, sequestrati 50 grammi di droga a Ischia

La stagione estiva è iniziata e i controlli della Gdf della Compagnia di Ischia Non si fermano: oltre 50 grammi di droga sono stati sequestrati agli sbarchi e 20 persone segnalate al Prefetto.

Sono stati sanzionati 10 taxi per la mancata esposizione delle tariffe predeterminate nei comuni di Barano e Ischia e nella frazione di Sant Angelo; Individuati 3 lavoratori in nero all' interno di un esercizio commerciale; ⁠oltre 8 mancate emissioni dello scontrino fiscale tra Ischia e Forio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA