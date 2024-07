Al Teatro Nuovo di Salerno una stagione tutta da ridere

Un'ospite d'eccezione, Beatrice Fazi, nota al grande pubblico per avere interpretato Melina in "Un medico in famiglia", ha preso parte - questa mattina a Palazzo di Città - alla presentazione della stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Nuovo (via Valerio Laspro), a Salerno che prenderà il via il prossimo 12 ottobre e si concluderà il 2 marzo. Otto gli spettacoli previsti, più due in omaggio agli abbonati. Ad aprire la stagione teatrale (direttore artistico Ugo Piastrella), sarà Paolo Caiazzo sabato 12 e domenica 13 ottobre con una divertente commedia comica dal titolo "Boomer - un papà sul sofà". Il 19 e 20 ottobre il primo dei due appuntamenti in omaggio agli abbonati, che vedrà in scena la compagnia comica Salernitana con la commedia scritta da Giovanni Bonelli e Andrea Avallone dal titolo "O io o isso". Si prosegue poi, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con Gennaro Morrone ed Ugo Piastrella in "Una famiglia allargata". Sabato 2 e domenica 3 novembre il secondo spettacolo in omaggio agli abbonati dal titolo"Tutto sotto controllo", con Mariano Grillo. Sabato 16 e domenica 17 novembre Raffaella Fico sarà la protagonista de "La locandiera 'e Marechiaro" spettacolo scritto da Rodolfo Fornario tratto da La Locandiera di Goldoni. Sabato 23 domenica 24 novembre Ciro Cerruti sarà il protagonista di "A tutti ma non a me" con la partecipazione di Paco De Rosa e Giovanni Allocca.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre spazio a Gaetano Stella e Lucio Bastolla che presenteranno la commedia liberamente ispirata al film La banda degli onesti, dal titolo "Gli onesti falsari" per la regia di Gaetano Stella. Sabato 25 gennaio e domenica 26, Giovanni Allocca, Enzo Varone, e Juljia Mayarchuk saranno i protagonisti di "Che facciamo, piangiamo?" Commedia comica scritta e diretta da Ciro Ceruti. Penultimo appuntamento, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con Ugo Piastrella che presenta "L'ospite clandestino", commedia comica che lo vedrà in scena insieme con Teresa Guariniello e Ciro Girardi. Chiude la rassegna, sabato primo marzo e domenica 2 marzo, la commedia comica "Famiglia micidiale", con Gianni Ferreri, Beatrice Fazi, Enzo Casertano e Alessandra Merico.



