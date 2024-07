Dall'8 all'11 luglio torna il SalerNoir Festival le notti di Barliario e celebra la sua decima edizione, sempre con la direzione artistica della scrittrice Piera Carlomagno e quella organizzativa di Rosanna Belladonna.

Il programma del decennale, a cura dell'associazione Porto delle Nebbie presieduta da Pina Masturzo, che ha ideato e organizza il festival, si concentra in quattro serate con protagoniste le voci più interessanti del panorama giallistico e noir italiano.

Tutte le serate si svolgeranno, a partire dalle 19.30, nel quadriportico del Museo Diocesano, nel cuore del centro storico cittadino.

Si comincia lunedì 8 luglio, e il tema sarà "Campania Nera".

Alle 19.40, spazio a "I Santi d'argento" (Salani Editore), il più recente romanzo di Giancarlo Piacci, che dialogherà con Marcello Ravveduto. A seguire, alle 20.20, sul palchetto del Museo Diocesano salirà una delle signore del noir mediterraneo, Sara Bilotti, che parlerà con Stefania de Martino del suo "La Punizione", appena pubblicato per i tipi della casa editrice HarperCollins.

La prima serata del SalerNoir Festival è anche quella nel corso della quale si assegna il Premio Attilio Veraldi alla carriera che andrà a Diego De Silva, il quale, per l'occasione, parlerà della sua carriera, dei suoi progetti futuri e, ovviamente, del maestro Veraldi con il direttore del Premio, Massimiliano Amato.

Il tema della serata di martedì 9 luglio - tutta al femminile - sarà "L'offensiva delle cosy crimer", declinato attraverso un serrato confronto tra quattro specialiste del genere: Alice Basso, che proporrà al pubblico del festival "Una festa in nero", edito da Garzanti, Valeria Corciolani, con "Di rosso e di luce" (Rizzoli) e Barbara Perna, con "Annabella Abbondante. Il passato è una creatura curiosa" (Giunti). A condurre il talk sarà Serena Venditto, autrice napoletana dello stesso genere.

"Il nostro noir quotidiano" è il claim della terza serata, mercoledì 10 luglio. A introdurre il tema, alle 19.40, un saggio di Valerio Calzolaio, "Angolature noir" (Linea Edizioni), del quale il critico parlerà con la direttrice artistica della rassegna, Piera Carlomagno. Alle 20.20 Fabio Mundadori proporrà al pubblico salernitano "Le lacrime di Dio" (Sette Chiavi); dialogherà con lui Domenico Notari. Alle 21, spazio a Livia Sambrotta e il suo "Cristallo", edito da SEM, che sarà presentato da Piera Carlomagno. Chiusura, alle 21.40, con Alessandro Maurizi, autore de "Gli invisibili di San Zeno" (Mondadori"): dialogherà con lui Pina Masturzo. Il sipario calerà giovedì 11 luglio con altre quattro presentazioni intorno al tema "Giallo Italia". Comincia, alle 19.40, Aldo Pagano con il suo "Erba d'annata" (Piemme), in dialogo con Iris Fimiani.

Alle 20.20 spazio a "Le conseguenze del male" (Guanda) di Gian Andrea Cerone, che colloquierà con Massimiliano Amato. Alle 21 sul palchetto del Museo Diocesano salirà Francesca Bertuzzi, per presentare, in dialogo con Pina Masturzo, "La star", edito da Giunti. Chiusura, alle 21.40, con Paolo Roversi e il suo "Una morte onorevole" (Marsilio), presentato da Angelo Cennamo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA