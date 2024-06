Protezione civile, l'attività del gruppo comunale di Brusciano

Ad un anno dalla sua costituzione, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Brusciano (Na) ha già affrontato diverse emergenze, con un team di diciotto volontari, tra le quali l'attuale emergenza caldo ed il recente bradisismo di Pozzuoli.

Organizzati in Squadre suddivise in Prevenzione, Telecomunicazioni e Piloti Droni, Logistica e Supporto Operativo, Sanitaria, Antincendio (in fase di costituzione) e Unità Avanza Rischi Speciali (in fase di costituzione), si preparano a svolgere il proprio servizio al cittadino in maniera settoriale, al fine di rendere l'attività verso la popolazione sempre più efficiente ma anche per far parte di una struttura "organizzata".

L'organizzazione rappresenta la base di partenza di ogni gruppo di persone che tende ad erogare un servizio pubblico di qualità.

Da gennaio di quest'anno, senza sosta, si sono tenute attività formative ed addestrative del personale volontario, al fine di mantenere costante il livello di prontezza operativa delle squadre, anche grazie ai team formazione e segreteria che dietro le quinte creano le fondamenta del gruppo.

Nel recente periodo, il team ha visto anche l'accesso di quattro nuovi volontari e ben presto tanti altri si affacceranno a questa neonata realtà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA