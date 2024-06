I diecimila cuori di Rosario Miraggio all'Arena Flegrea

Circa diecimila persone all'Arena Flegrea a Napoli per il concerto "L'Arena dei Cuori" di Rosario Miraggio. Sul palco, attrezzato per l'occasione con megaschermi laterali e con una grande pedana centrale e sopraelevata, Miraggio ha riproposto i pezzi storici, come "Ti amo e ti penso" e brani del suo nuovo album "Uguale a me".

Lo show, come aveva promesso nella presentazione dell'evento, è stato un incontro di generi diversi, un viaggio nelle emozioni che non sono mancate soprattutto quando ha ricordato gli insegnamenti del papà Gaetano e quando ha ringraziato i tanti amici, professionisti, che hanno caratterizzato il concerto. Con Miraggio, nel corso della serata, anche Clementino, Aka 7Even, Hal Quartier, Ivan Granatino, LDA, Mr. Hyde, Gianluca Capozzi, Mavi. Ed ancora N'Riko dal Canada e momenti di comicità con Mariano Bruno.

"Napoli - ha detto Miraggio - è la città della musica e dell'amore, non è solo il racconto negativo che altri propongono. Noi lo abbiamo dimostrato con una serata carica di buoni sentimenti, di messaggi di speranza. Con la musica abbiamo raccontato l'amicizia, l'amore che è alla base di ogni mia nota".



