Nightlife:al Modis Martini Beach Arena l'estate si tinge di rosa

Il progetto pilota dell'anno scorso si è rivelato una stagione musicale esplosiva, scandita dai grandi numeri in termini di presenze, per lo più turisti da tutto il mondo. Con il connubio vincente di spiaggia, musica e tramonto, torna la programmazione del Modis Music Club di Casal Velino che, nuovamente in collaborazione con Martini, presenta Modis Martini Beach Arena capitolo 2, otto date straordinarie.

La nuova stagione musicale spinge, punta sulla qualità, e decide di aprire uno spaccato sulle consolle al femminile: al Modis le dj influencer più cool della scena internazionale. «Abbiamo ragionato su un format nuovo, unico, diverso che celebrasse le donne più famose della nightlife. Così nasce la programmazione "Pink Night", sei appuntamenti in rosa con le stelle del settore», annuncia uno dei soci Stefano Di Nicuolo.

Uno dei nomi più importanti del turntablism ad inaugurare l'estate. Oggi suona Gianluca Cranco, in arte Dj TY1.

Salernitano, quando nel '97 vince il campionato italiano ITF, la gara di dj più importante d'Italia trasforma la mia in lavoro e il successo è lì ad attenderlo. Oggi è un pilastro della scena, considerato il miglior DJ del panorama rap italiano, nonché uno dei più talentuosi producer contemporanei, un veterano della scuola hip hop, attivo da più di 20 anni. Dalla sua consolle, i beat e scratch hanno sostenuto i freestyle di Guè, Ernia, Madame, Marracash, Geolier e Fabri Fibra. Per tanti di loro è stato anche produttore: per Marracash con il singolo «La tipa del tipo»; con Clementino pubblica «Luna», ma c'è lui anche dietro «Aggio perzo 'o suonno», il singolo di Neffa feat. Coez di cui TY1 ne cura la produzione. E ancora «Fantasmi» con Geolier e Marracash. Dopo l'uscita del suo disco «Djungle», prende parte al progetto internazionale tra Djs intitolato «Scratch Boundaries», realizzato da DJ Bront, con il singolo «The Italian Job».

PINK NIGHT Dopo TY1, il 13 luglio tocca a Giada Brincè: deejay e influencer. A notarla è stata un'agenzia del milanese che l'ha introdotta nel mondo della moda e della vita notturna. Ma gli ambienti l'hanno spinta a realizzare il sogno di diventare deejay. È stata anche «Miss di Colorado Tv». Il 20 e il 27 luglio il Modis ospita due dj di nuova generazione, particolarmente talentuose e già apprezzate: dalle coste dell'Adriatico al Tirreno Marika, 31 anni, resident dei migliori club della Puglia è una scoperta di Di Nicuolo che l'ha reclutata per l'estate; poi Kelly Cappuccio, dj e producer che ha esordito proprio l'anno scorso sulla terrazza di Casal Velino. La cassa di risonanza è stata tale che è salita anche sulla consolle del Rigatoni di Formentera. Il 3 agosto è la volta di Arianna Triassi. Ha intrapreso il suo viaggio nel mondo della musica presso la Camp Academy, e da allora ha trasformato la sua passione in una carriera eclettica. Oggi, è dj, produttrice e speaker radiofonica. Collaborando con rinomati dj internazionali, come Themba e DJ Oscar, Arianna ha portato la sua musica oltre i confini nazionali, estendendo la sua influenza anche all'estero. Il 12 agosto scocca l'ora dell'artista di punta del Pink Night. Ad incorniciare il format sarà Veronica Simioli, protagonista di un live show imperdibile.

Cantante napoletana, classe 1987, sperimenta i differenti linguaggi della canzone vesuviana tra soul, r'n'b, pop e techno; tanti i suoi featuring con la nota dj-producer Deborah De Luca, è reduce dal successo di "Carmela", canzone-monumento creata sui versi del poeta Salvatore Palomba e nel canto di Sergio Bruni.

Il brano sprigiona tutta la femminilità custodita nella dignità della parola che coglie perfettamente nel segno del format messo in piedi dal Modis per l'estate 2024. E ancora: il 22 agosto, Georgia Moss, tra le migliori e più acclamate dj e producer della scena contemporanea, ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l'ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigio internazionale.

Altra preziosa presenza al maschile sarà la data del 28 luglio, che vedrà salire in consolle Donato Papa, resident selector del Buddha Bar di Monte Carlo, tempio del divertimento all'insegna delle nuove sonorità e del glam. MUSICA SEMPRE Dalla pedana sul mare del Modis la musica non smetterà mai di suonare. Dalle 18, quando il sole comincia a calare e farsi rosso e la temperatura si fa più fresca, a fare da sottofondo a questo sfondo da cartolina ci penseranno Gigi Squillante & Fernando Opera, due veterani, grandi professionisti del settore che hanno raccontato e continuano a raccontare con la loro musica le notti partenopee e salernitane più leggendarie, concedendosi ai club più in voga dagli anni '90 ad oggi.



